Представители Европарламента заявили, что в Киеве необходимо открыть офис социальной сети Facebook, чтобы бороться с дезинформацией. Об этом передает "Укринформ" с пресс-конференции мониторинговой миссии Национального демократического института (NDI) и Европарламента.

На мероприятии обсуждали рекомендации по улучшению избирательного процесса в Украине в 2019 году. Среди них были советы по внедрению равного доступа всех кандидатов к СМИ, открытие и создание офиса Facebook в Киеве, а также финансирование общественного вещания.

Директор программ региона Евразии в NDI Лора Джуетт отметила, что кандидаты от политических партий должны строить свои программы на конструктивных лозунгах и иметь равный доступ к СМИ.

"Facebook должен открыть офис в Украине и объединиться с другими цифровыми платформами, чтобы бороться с дезинформацией. Кроме того, СМИ должны обозначать, где есть политическая реклама", - добавила Джуетт.

Ранее мы сообщали, что Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.