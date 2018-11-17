В Киеве может появится офис Facebook [ Редактировать ]
Представители Европарламента заявили, что в Киеве необходимо открыть офис социальной сети Facebook, чтобы бороться с дезинформацией. Об этом передает "Укринформ" с пресс-конференции мониторинговой миссии Национального демократического института (NDI) и Европарламента.
На мероприятии обсуждали рекомендации по улучшению избирательного процесса в Украине в 2019 году. Среди них были советы по внедрению равного доступа всех кандидатов к СМИ, открытие и создание офиса Facebook в Киеве, а также финансирование общественного вещания.
Директор программ региона Евразии в NDI Лора Джуетт отметила, что кандидаты от политических партий должны строить свои программы на конструктивных лозунгах и иметь равный доступ к СМИ.
"Facebook должен открыть офис в Украине и объединиться с другими цифровыми платформами, чтобы бороться с дезинформацией. Кроме того, СМИ должны обозначать, где есть политическая реклама", - добавила Джуетт.
Ранее мы сообщали, что Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.
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