В субботу, 17 ноября, умер российский певец Евгений Осин, сообщают "Известия". По словам родственников перед смертью он сутки не выходил на связь.

Тело звезды 90-х нашла его сестра Альбина. Причина смерти музыканта не известна. Известно, что у Осина были серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году у него диагностировали последнюю стадию алкоголизма. Он пытался лечиться от зависимости за границей, но безуспешно.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других.

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