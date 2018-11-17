Умер исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" [ Редактировать ]
В субботу, 17 ноября, умер российский певец Евгений Осин, сообщают "Известия". По словам родственников перед смертью он сутки не выходил на связь.
Тело звезды 90-х нашла его сестра Альбина. Причина смерти музыканта не известна. Известно, что у Осина были серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году у него диагностировали последнюю стадию алкоголизма. Он пытался лечиться от зависимости за границей, но безуспешно.
Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других.
Часами ранее мы сообщали о том, что в Москве скончался легендарный гитарист.
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