В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора [ Редактировать ]
В венгерском городе Сегед открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов. В церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр, сообщает пресс-служба МИД Венгрии.
Левенте Мадьяр назвал Голодомор экспериментом советской власти, которая пыталась сломить украинский народ путем уморения голодом.
"Украина выстояла в этом испытании, и в 90-х годах получила независимость; сегодня она является самостоятельным государством, которое, подобно венграм, может надеяться на более счастливое будущее. История доказала, что украинский народ настолько силен, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность", - сказал госсекретарь.
Фото: Nepop Liuba/Facebook
Памятник установили в центре Сегеда на Домской площади в парке центрального собора, на территории, которая отнесена к мировому культурному наследию.
Ранее мы сообщали, что в американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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