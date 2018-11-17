В венгерском городе Сегед открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов. В церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр, сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Левенте Мадьяр назвал Голодомор экспериментом советской власти, которая пыталась сломить украинский народ путем уморения голодом.

"Украина выстояла в этом испытании, и в 90-х годах получила независимость; сегодня она является самостоятельным государством, которое, подобно венграм, может надеяться на более счастливое будущее. История доказала, что украинский народ настолько силен, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность", - сказал госсекретарь.

Фото: Nepop Liuba/Facebook

Памятник установили в центре Сегеда на Домской площади в парке центрального собора, на территории, которая отнесена к мировому культурному наследию.

Ранее мы сообщали, что в американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.