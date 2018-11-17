В субботу, 17 ноября, на контрольно-пропускном пункте в столице республики Чечня, Грозном, (РФ) террористка подорвала себя, сообщает "Апостроф".

Как отмечается, около 16 часов дня неизвестная женщина приблизилась к КПП, полицейские попытались остановить ее предупредительным выстрелом, а затем открыли огонь на поражение. Сотрудники полиции сразу заметили странное поведение женщины. После их оклика, женщина еще быстрее стала приближаться к полицейским, но взорвалась раньше, чем смогла до них дойти.

Личность смертницы пока не известна. Сообщается, что кроме нее в результате взрыва никто не пострадал.