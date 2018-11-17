Алкогольная зависимость: ученые сделали неожиданное открытие [ Редактировать ]
Группа ученых из США, Мексики и Испании пришла к выводу, что холодный климат приводит к росту потребления алкоголя. Научная статья на эту тему опубликована в журнале Hepatology.
Исследователи изучили открытую информацию о потреблении алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов США и связали эти данные с климатическими условиями. Выяснилось, что в самых холодных и наименее солнечных регионах доля пьющего населения выше.
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Кроме того, в холодных местностях также регистрируется больше случаев возникновения цирроза печени, связанного со злоупотреблением спиртным. По мнению авторов исследования, эти результаты помогут в разработке социальных инициатив, способствующих снижению алкоголизма.
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