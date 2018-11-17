Вугільна промисловість України потребує модернізації устаткування на шахтах та підвищення зарплат гірникам - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Вугільна промисловість країни потребує реформ - зокрема, модернізації устаткування на шахтах та підвищення зарплат гірникам - про це заявив голова комітету із соціальних питань Сергій Каплін.
Нардеп анонсував нові страйки гірників під кабміном та Верховною Радою. Нагадаю, протестувати шахтарі почали ще минулого місяця. Тоді зупинилися всі шахти в Лисичанську. Гірники вимагали погасити заборгованість по зарплаті та покращити умови праці.
"Чотирнадцять шахтарів готові піднятися наверх. Але відразу вони мобілізуються з іншими робітниками і підуть на Київ. На Раду, на Кабмін добиватися справедливості.
Сьогодні тридцятий день, як наші дорогі шахтарі - люди праці знаходяться під землею, намагаються не тільки вибити свою заробітну плату, але й добитися від Уряду і коаліції, аби була побудована чітка система порятунку вугільної галузі. Ми підозрюємо, що Уряд і коаліція "злили" вугільну галузь", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
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