У пошуках альтернативних джерел. Українці почали масово відмовлятися від використання імпортного блакитного палива - через його високу вартість.

Так на Хмельниччині цілі райони та об'єкти соціальної інфраструктури вже опалюються біогазом, який видобувають з технічних культур. Його собівартість - у рази нижча за імпортний газ.

Сьогодні енергетичне підприємство відвідав й лідер Радикальної партії Олег Ляшко. У розмові з енергетиками нардеп заявив, що масове створення таких компанії забезпечить українців дешевим паливом.

"Собівартість виготовлення тисячі кубів газу - тисяча гривень. Ось де має бути інтерес. Більше таких станцій - означає більше свого дешевшого газу. І тоді не треба буде платити ці "космічні" ціни за газ.

Коли нам влада сьогодні каже, що альтернативи немає, що ми маємо платити ціну за газ по німецькій ціні, так насправді - альтернатива є. Ось тут, на цьому підприємстві!

І чим більше буде таких підприємств, чим більше видобуток власного газу - тим нижча ціна на газ", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".