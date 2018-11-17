Олег Ляшко закликав підтримати українських газовиробників [ Редактировать ]
У пошуках альтернативних джерел. Українці почали масово відмовлятися від використання імпортного блакитного палива - через його високу вартість.
Так на Хмельниччині цілі райони та об'єкти соціальної інфраструктури вже опалюються біогазом, який видобувають з технічних культур. Його собівартість - у рази нижча за імпортний газ.
Сьогодні енергетичне підприємство відвідав й лідер Радикальної партії Олег Ляшко. У розмові з енергетиками нардеп заявив, що масове створення таких компанії забезпечить українців дешевим паливом.
"Собівартість виготовлення тисячі кубів газу - тисяча гривень. Ось де має бути інтерес. Більше таких станцій - означає більше свого дешевшого газу. І тоді не треба буде платити ці "космічні" ціни за газ.
Коли нам влада сьогодні каже, що альтернативи немає, що ми маємо платити ціну за газ по німецькій ціні, так насправді - альтернатива є. Ось тут, на цьому підприємстві!
І чим більше буде таких підприємств, чим більше видобуток власного газу - тим нижча ціна на газ", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".
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