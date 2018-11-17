Украинка триумфально выиграла чемпионат мира по ММА [ Редактировать ]
Украина сумела впервые в истории взять "золото" на чемпионате мира по смешанным единоборствам (MMA), передает "24 канал".
Главной героиней мирового первенства в Бахрейне стала Дарья Самчик (до 52 кг), которая в финальной схватке разобралась со шведкой Ниной Бек и стала первой украинской чемпионкой мира по ММА. Бой завершился в третьем раунде победой Самчик нокаутом.
Отметим, что украинка Оксана Пашкова (до 48 кг) в упорной борьбе проиграла финал и стала серебряной медалисткой. Еще одно второе место завоевал Роман Сыркин (д 62 кг). Также бронзовые медали нашей сборной принесли Екатерина Добрознай (до 66 кг), Владислав Дубков (до 61,2 кг) и Баграт Адамия (до 120 кг).
Украинские спортсмены в последнее время радуют своими достижениями. Ранее теннисистка Элина Свитолина выиграла итоговый турнир WTA.
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