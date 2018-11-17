Мера Сміли звинуватили у зриві опалювального сезону [ Редактировать ]
Відповідальність за зірваний опалювальний сезон в Смілі має нести мер міста - про це заявив лідер фракції "Блок Петра Порошенка" - Артур Герасимов.
За словами депутата, після реформи децентралізації, початок опалювального сезону повністю залежить від місцевої влади. А міський голова не проконтролював підготовку міста до зими.
Нагадаємо, без тепла в Смілі залишилися майже сто тисяч жителів. Холодні батареї були навіть в дитсадочках та лікарнях. Газ на котельні подали тільки напередодні після відповідного наказу президента.
"В Україні більш ніж півтори тисячі міст, селищ, сіл і всі підготувалися. Всі займалися тим, що готувалися до сезону. А мер Сміли, як ми знаємо зараз, замість того щоб цим займатися, роздавав премії, собі в тому числі. І ці премії, вибачте, вираховувалися навіть не сотнями тисяч, а мільйонами гривень. Якщо не помиляюся, 15 мільйонів було витрачено на премії співробітникам мерії, замість того, щоб займатися опалювальним сезоном", - наголосив Артур Герасимов, голова фракції "Блок Петра Порошенка".
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