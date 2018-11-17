Допомогти з гуманітарною ситуацією на Донбасі закликала західні організації народний депутат Наталія Королевська. У Парижі на глобальному жіночому форумі вона провела низку зустрічей, зокрема з ключовими особами, які опікуються цими питаннями. Більше деталей - у наступному сюжеті.

Дискусії, обмін досвідом, ворк-шопи три дні поспіль. На Глобальному жіночому форумі, що відбувся в Парижі, зібралися понад 2 тисячі жінок з різних країн. Як жінки можуть посприяти миру в світі та в своїх регіонах? Як допомогти подолати перешкоди тим, хто опинився у зоні конфлікту? Відповіді на ці та інші питання шукали учасники зустрічі.

"Війна лишає території у вразливому стані, коли немає ні належних сервісів, ні навіть нормальних асфальтованих доріг, по яких можна було б доправити гуманітарну допомогу. І за допомогою, харчами, здебільшого приходять саме жінки", - наголошує Дорса Наземі-Салман, голова делегації "Червоного Хреста" у Південному Судані.

"Перше, що потрібно зробити у таборах для біженців - це зробити вирішення проблем жінки головними, та побудувати систему навколо неї - мова про гігієну, інфраструктуру. Має бути довготривале фінансування та забезпечення догляду за репродуктивним здоров'ям", - переконана Сара аль-Зейд, принцеса Йорданії.

Це дискусія за участю принцеси Йорданії, яка зробила чимало для допомоги дітям у зонах конфлікту. Виступила перед публікою й герцогиня Люксембургу, котра боролася за визволення неповнолітніх із в'язниць під час громадянської війни в Руанді. Та вела кампанію на захист жінок від сексуального насильства у зонах конфлікту.

"Я переконана, якщо жінок поставити у центр уваги, вони можуть перетворитися з жертв на сильних агентів змін та миру. Це наша спільна відповідальність - так само, як наша пасивність має наслідки для мільйонів людей. Наша задіяність може зробити важливий внесок. Ніколи не пізно щось змінити", - говорить Марія-Тереза, Велика герцогиня Люксембургу.

Україну на конференції представляла народний депутат Наталія Королевська. Під час приватних зустрічей вона розповіла про мирні жіночі ініціативи, такі як національна платформа "Жінки за мир" та Kyiv Global Summit.

"На полях Саммита мы провели очень много важных и действительно ответственных встреч. Самое важное - это конечно встреча с Марией Терезой, великой герцогиней Люксембургской. Мы конечно обсудили проблемы и детей и женщин, которые страдают сегодня в результате войны на востоке нашей страны. Договорились о дальнейшей поддержке, коммуникации и содействию", - підкреслила Наталія Королевська, ініціатор Kyiv Global Summit та Національної платформи "Жінки за мир".

Що більше міжнародних організацій, місій та політиків розумітимуть рівень гуманітарної кризи в нашій країні, тим швидше буде встановлено мир в Україні, переконана народний депутат.