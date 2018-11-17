На Тернопільщині під час оформлення ДТП виявили партію психотропів [ Редактировать ]
Їхали на ДТП, а знайшли наркотики. На Тернопільщині під час затримання водія поліцейські виявили велику партію психотропної речовини.
Невідомий на "Мерседесі" збив молоду жінку на пішохідному переході. Після чого намагався залишити місце аварії. Коли утікача затримали, у нього було майже півкілограма амфетаміну на суму понад сто тисяч гривень. Крім того, у сумці зловмисника знайшли ваги та фасувальні пакети.
"Працівниками карного розшуку було виявлено громадянина, який керував даним транспортним засобом. Житель міста Тернопіль, 1987 року народження. Даного громадянина було запрошено в Тернопільський відділ поліції, де під час поверхневого огляду виявлено два поліетиленові пакети з речовиною білого кольору, схожу на наркотичну речовину. По даному факту порушено 2 кримінальні провадження - за фактом ДТП і за фактом виявлення наркотиків", - повідомив Михайло Шмиглик, заступник начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області.
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