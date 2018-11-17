В Україні росте кількість хворих на кір. Найскладніша ситуація у західних областях. Навчальні заклади вимушені призупиняти роботу, а медики вкотре закликають робити щеплення. Продовжать наші кореспонденти.

Не відступає кір у Прикарпатті. Починаючи з вересня в області через спалах інфекції закрили на карантин уже п'ять навчальних закладів. Два - призупинили роботу цього тижня. Серед них - школа у селі Черніїв.

"Почався спалах захворювання з учнів шостого класу, де одночасно захворіло шестеро учнів - це вже розцінювалося як спалах. Ми моніторили відвідування учнів - коли вже збільшувалася така кількість дітей, коли вже учні п'ятого класу, сьомого, дев'ятого, і вже число до сімнадцяти, - ми прийняли таке рішення щодо організації додаткових канікул", - розповідає Володимир Лещишин, директор Черніївської школи.

Наразі відомо про п'ятдесятьох трьох хворих. Трохи менше - 30 учнів підхопили кір і в Івано-Франківському ліцеї для обдарованих дітей. Там теж вимушені канікули. Коли відновлять навчання - невідомо.

Загалом, зазначають медики, нині в області зареєстровано 37 спалахів хвороби. Івано-Франківщина - серед лідерів за кількістю інфікованих. Від початку року на кір захворіли вже майже 4 тисячі людей.

"В основному хворіють діти, це 73 проценти. Акцент ставиться на тому, що на даний час хворіють в основному особи, які мають порушення в календарі щеплень, тобто не мають два щеплення КПК", - повідомила Лариса Підвербецька, спеціаліст з організації педіатричної допомоги департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА.

Спеціалісти вважають, що рівень захворюваності на кір в області зростатиме. Усе через катастрофічно низький рівень вакцинації населення. На початок листопада щеплення зробили трохи більше 50 відсотків жителів - це один з найнижчих показників у країні.

"Ситуація по кору складна. Зниження немає. Ми працюємо, працюємо багато, але кір росте. Ще захворювання буде збільшуватись, тому що кір дуже заразний. Не тільки на рівні області, але і України захворюваність буде вищою", - попередила Галина Бенько, головний експерт з дитячої імунології департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА.

У Закарпатській області повідомляють про більше ніж 3500 тисячі випадків захворювання на кір. І кількість інфікованих стрімко росте. У листопаді медики фіксують в тиждень на 40 хворих більше, ніж у жовтні.

"Якщо у вересні місяці у нас за підсумками було зареєстровано 83 випадки, то зараз ми маємо біля 300 за жовтень місяць. І тенденція не іде на зменшення. Наші показники захворюваності є одними із найвищих по Україні", - повідомила Вікторія Тимчик, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру.

За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку року на кір в Україні захворіли майже 40 тисяч людей. Якщо тенденція зберігатиметься, то у 2018-му буде перевищений максимальний показник захворюваності, зафіксований в країні з 1991 року.