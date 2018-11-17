Поповнення у складі новоствореної "Опозиційної платформи - За життя". До неї приєдналась ще одна політична сила - "Партія розвитку України" - про це заявив голова партії Юрій Мірошниченко.

Політик впевнений що саме Опозиційна платформа - за життя зможе об'єднати виборців з усієї країни. І додав, що готовий спільно працювати в рамках платформи задля розбудови держави.

По перше, я хотів би привітати всіх своїх співвітчизників. Україна отримала надію, оскільки два найбільш рейтингових кандидати від справжньої опозиції, які об'єднали свої сили, створили "Опозиційну платформу - За життя", оголосили єдиним кандидатом Юрія Бойка - це альтернатива для всіх наших співвітчизників, які незадоволені тим, що відбувається в Україні.

Власне на цій платформі будуть збиратися ті сили, які не погоджуються з тим курсом, який реалізовує сьогоднішня влада. Зубожіння, виїзд людей за кордон, високі комунальні платежі - все це робить не визначеним майбутнє кожної нашої родини.

Наша партія, "Партія розвитку України" на своїй раді ухвалила рішення про те, що ми приєднуємось до "Опозиційної платформи - За життя". Ми, як один із суб'єктів формування опозиційного блоку визначились і запрошуємо всі справжні, - я наголошую, справжні опозиційні сили, оскільки опозицією багато хто себе називає, але нагадую, - переважна більшість, окрім Опозиційного блоку - нашої великої платформи, яка зараз створена, - вони формували коаліцію, вони підписували коаліційну угоду, вони формували уряд, вони несуть відповідальність за те, що відбувається в Україні.

Опозиція піддавалася певній дискримінації, опозиція збирала кадри, опозиція пропонувала альтернативу, опозиція сьогодні пропонує об'єднатися всьому українському суспільству, задля того щоб обрати нову владу. Ця влада буде формуватись під лідерством кандидата на пост президента Юрія Бойка.

Ця платформа буде формувати потужну команду, яка буде йти на парламентські вибори.

Я переконаний, що ця платформа буде переможцем. Наша політична сила - "Партія розвитку України" і я - Юрій Мірошниченко маю честь її очолювати - однозначно визначили свою позицію: довіряємо професіоналу - в першу чергу Юрію Бойку. Людині, яка має найбільший ступінь довіри і здатна об'єднати довкола себе людей, які мають досвід, знання, вміння навички і головне - відповідальність. Задля того, щоб підняти Україну з колін, повернути людей, які виїхали за кордон, дати нашим дітям можливість бачити своє майбутнє в своїй рідній країні, і власне цей процес - почався. Він буде набирати обертів, і я впевнений, що на президентських виборах - в українців, які хотіли би повернути славу, силу, міць, авторитет і повагу своїй Україні - буде свій кандидат", - підкреслив Юрій Мірошниченко, народний депутат, голова "Партії розвитку України".