"Опозиційна платформа - "За життя" напередодні оголосила ім'я єдиного кандидата від Південного Сходу. Ним став засновник політсили, народний депутат Юрій Бойко.

Сьогодні він на прямому зв'язку зі студією.

Добрий вечір! Отже, ви стали єдиним кандидатом від Південного Сходу, з чим ідете на вибори?

"Це велика відповідальність і велика довіра з боку стратегічної ради, що я обраний єдиним кандидатом, при чому хочу сказати що це не тільки від Півдня і Сходу, а всі громадяни нашої країни вже потребують захисту від сьогоднішньої влади, від того як вона довела країну до зубожіння, до жебрацтва людей. І тому я бачу свою роль в тому, щоб захистити людей, змінити цю владу, відновити мир, стабільність і розвиток країни", - заявив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Хто ваші союзники і чи буде розширюватися опозиційна платформа - За життя?

"Платформа розширюється. У нас вже багато союзників, тому що люди розуміють, що потрібна зміна влади, і всі політичні сили які стоять на наших принципах - розділяють їх. Справа не в прізвищах, а справа в тому: хто розділяє принципи, хто хоче допомогти людям, хоче відновити мир, хто хоче відновити розвиток країни - той буде нашим союзником. І ми вже бачимо, що все більше політичних сил і суспільних об'єднань готові до нас приєднатися", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Коли чекати передвиборчу програму? 75% українців незадоволені нинішнім курсом України. Що треба змінити в першу чергу?

"Базова програма - вона є, вона базується на досягненні миру, - чого хочуть всі громадяни України. Вона базується на економічному розвитку - цього хоче населення і всю люди, які сьогодні не мають навіть грошей, щоб забезпечити себе найнеобхіднішим. Вони хочуть, щоб був економічний розвиток і припинити цю гонитву за кредитами по світу - до чого довела сьогоднішня влада нашу країну.

Я вважаю: як тільки буде завершено процес приєднання до нас політичних союзників, а це буде найближчим часом, - в нас буде більш розширена програма, тому що ми врахуємо всі пропозиції, які нам буде надано, які будуть відповідати інтересам громадян України", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Наступний тиждень - пленарний, на вашу думку, які питання стануть головними?

"Я можу сказати, що ми будемо ставити питання перегляду бюджету, який було запропоновано в четвер. Але ми вважаємо, що в тому вигляді, в якому він запропонований урядом - приймати не можливо, тому що це бюджет, який поглиблює бідність людей, не надає відповідної допомоги верствам населення, які цього потребують - це інваліди, чорнобильці, діти, матері, всі люди, які дійсно потребують допомоги.

Водночас, в цьому бюджеті збільшуються виплати силовим структурам, які і так непогано себе почувають в фінансовому стані, але демонструють повну безпорадність при розслідуванні резонансних злочинів, які сталися в державі останнім часом. Тому для нас головним питанням стане перегляд проекту бюджету, який на наш погляд є антисоціальним та антинародним. В нас є власні пропозиції, ми їх уже надавали в бюджетний комітет - вони не були враховані, але ми будемо вимагати щоб їх врахували", - підкреслив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".