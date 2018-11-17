На фронті загинув один український військовий. Бойовики щонайменше 7 разів порушували режим припинення вогню. І застосовували зброю, заборонену Мінськими угодами. Загалом, ситуація - особливо на донецькому напрямку - неспокійна. Дошкуляє й погода. На сході - стійкі морози. Чи готові воїни до холодів - дізнавався наш військовий кореспондент - Геннадій Вівденко.

Військовий медик Єгор на бойовому чергуванні. Він, як і всі його підопічні - піхотинці в окопах - відбуває свою чергу в бліндажі.

"Держим рубежи, держим оборону. По первому требованию, по тревоге - занимаем позиции, занимаем места. Будем сдерживать, если полезут. 82 миномет ударил. Немножко дальше - там, на позициях это нормально, к этому привыкаешь. Все нормально, все хорошо ", - запевнив Єгор, військовий медик.

Досвідчений військовий лікар Єгор зазначає - зараз істотно покращилось забезпечення медикаментами на передовій. В окопах у донецькому степу вже морозні вітри.

"Было пару человек с подозрением. Накачали их лекарствами. Своими средствами управились. Немножко дали людям отдохнуть. Особо людей в госпиталь не загонишь - ребята тут привыкли. Мы же на войне", - говорить Єгор, військовий медик.

У Єгора, наприклад, є увесь комплекс препаратів на випадок захворювання .

"Это лишь малая толика от того, что находиться на позициях. У нас есть старший боевой медик, у него лекарств вагон. Огромная разница с теми годами, когда я начинал служить. Армия возрождается", - переконаний Єгор, військовий медик.

Противник зробив ешелоновану оборону з того боку. Цього тижня поновилися жорсткі провокації на ділянці в напрямку від окупованої Горлівки до Донецька. З радіоперехоплення стало відомо - з тієї сторони працюють російські снайпери.

Ситуація під Горлівкою загострилася - за даними українських військових, з того боку прибули військові "спеціалісти". Тому нашим доводиться відражати щоденні атаки противника.

"Особливості ведення бойових дій полягає у великому розриві між нами і противником. Доволі великі дистанції. Автомат не зовсім ефективний. Працюємо як ми, так і вони більшим калібром - не менше ніж 12,7. Ось тут пробили мішки", - показує Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.

"Важным являєтся мониторинг происходящего здесь ОБСЕ. Не знаю в каком составе оно будет. Если ми хотим искать выход из этой ситуации, то главным является соблюдение договоренностей по ведению боевых действий - наших и незаконных вооруженных формирований", - переконаний Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.

Противник уважно спостерігає - і коли наші бійці укріпляються, ворожі снайпери намагаються їх дістати. Інтервали обстрілів різні - аби заплутати. Але українські військові жартома запевняють - ані ворог, ані інфекції - не пройдуть.