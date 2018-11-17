Як допомогти британському прем'єру вистояти у складних політичних баталіях? І що відтепер слугуватиме еталоном кілограму? Про це і не тільки - у нашому огляді.

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Склянка віскі допомогла Терезі Мей пережити перемовини щодо Брекзиту - про це британська прем'єрка розповіла місцевій пресі. Мей зізналася: коли повернулася додому - після 5тигодинних переговорів - чоловік налив їй валійського віскі. За словами прем'єрки, саме завдяки цьому, вона "прийшла до тями". Цього тижня британський уряд затвердив положення договору з ЄС щодо умов Брекзиту. Терезі Мей вдалося переконати більшість міністрів підтримати документ.

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Із космодрому "Воллопс" в американському штаті Вірджінія успішно стартувала ракета-носій Antares, спроектована в Україні. Саме в Конструкторському бюро "Південне" та "Південмаш" у Дніпрі розробили та виготовили основну конструкцію першого ступеню ракети. Вона має вивести на орбіту космічний корабель Cygnus. Його завдання - доправити на Міжнародну космічну станцію вантаж завважки майже 3,5 тонни. Конструкція корабля не передбачає його повернення на Землю. Після виконання своєї місії він розпадеться у щільних шарах атмосфери.

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У Франції затвердили новий світовий еталон кілограма. Донині ним вважали циліндр з платини та іридію, який зберігався у Міжнародному бюро мір і ваги вже понад 100 років. На думку науковців, за цей час могла змінитися маса циліндра на кілька десятків мікрограмів. Тож відтепер кілограм визначатимуть через константу Планка - коефіцієнт, який пов'язує величину енергії кванта з частотою його випромінення. В майбутньому науковці та метрологи збираються взятися за інші одиниці вимірювання - насамперед секунду. Її визначатимуть за допомогою атомного годинника.