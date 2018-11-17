Под Одессой жестоко расправились с пенсионеркой [ Редактировать ]
В Одесской области мужчина жестоко убил пожилую женщину, которой помогал по хозяйству. Жуткий инцидент произошел в Измаиле, когда пенсионерка и иностранец распивали спиртные напитки, пишет "Информатор".
В ходе застолья между 81-летней женщиной и ее 57-летним гостем возникла ссора. Пенсионерка попыталась выпроводить мужчину. Во дворе мужчина увидел топор, которым нанес удар потерпевшей по голове. Когда женщина упала, мужчина перерезал ей ножом горло и нанес несколько ударов ножом в грудь.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Злоумышленник задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
До сих пор так и не раскрыта причина человеческой агрессии и жестокости, которая часто приводит к летальному исходу. Ранее мы сообщали о том, что неизвестный зверски убил журналистку.
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