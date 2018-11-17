В Одесской области мужчина жестоко убил пожилую женщину, которой помогал по хозяйству. Жуткий инцидент произошел в Измаиле, когда пенсионерка и иностранец распивали спиртные напитки, пишет "Информатор".

В ходе застолья между 81-летней женщиной и ее 57-летним гостем возникла ссора. Пенсионерка попыталась выпроводить мужчину. Во дворе мужчина увидел топор, которым нанес удар потерпевшей по голове. Когда женщина упала, мужчина перерезал ей ножом горло и нанес несколько ударов ножом в грудь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Злоумышленник задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До сих пор так и не раскрыта причина человеческой агрессии и жестокости, которая часто приводит к летальному исходу. Ранее мы сообщали о том, что неизвестный зверски убил журналистку.