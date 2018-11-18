Компания Маска проложила первый тоннель под Лос-Анджелесом (видео) [ Редактировать ]
Компания Илона Маска The Boring Company закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter и опубликовал видео, как специальная бурильная машина вышла на поверхность, завершив прокладку тоннеля.
Boring Company just broke through the other side!! https://t.co/4yxQgpPVfZ— Elon Musk (@elonmusk) 17 ноября 2018 г.
"Только что мы достались другой стороны!", - написал он.
Congratulations @BoringCompany on completing the LA/Hawthorne tunnel! Cutting edge technology! pic.twitter.com/80WbSQekCQ— Elon Musk (@elonmusk) 17 ноября 2018 г.
Планируется, что тоннель будет использоваться для курсирования скоростных электроавтобусов, вакуумных поездов и отдельных пассажирских капсул.
Также смотрите видео, как Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.
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