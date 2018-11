Компания Илона Маска The Boring Company закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter и опубликовал видео, как специальная бурильная машина вышла на поверхность, завершив прокладку тоннеля.

Boring Company just broke through the other side!! https://t.co/4yxQgpPVfZ