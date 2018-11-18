В возрасте 88 лет скончалась знаменитая украинская певица Диана Петриненко. Об этом сообщили режиссер Сергей Проскурня.

Диана в конце 50-х была солисткой Государственной академической хоровой капеллы УССР "Думка". Затем стала солисткой Киевской филармонии. В 1970 году певице было присвоено звание народной артистки УССР. Спустя пять лет она удостоилась звания народной артистки СССР.

Диана Петриненко с успехом гастролировала во многих странах мира, включая США, Канаду, Францию, Италию. Нидерланды, Японию, Финляндию, социалистические страны. Ее лирико-колоратурное сопрано покорило сотни тысяч поклонников камерной и оперной музыки по всему свету.

В репертуаре певицы были не только оперные арии, но и романсы, украинские и русские народные песни.

Диана Игнатьевна - мать известного певца, музыканта, поэта и композитора, народного артиста Украины Тараса Петриненко.

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