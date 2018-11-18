Протесты во Франции: количество раненых возросло [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Количество раненых во время протестов против повышения цен на топливо увеличилось до 227. Об этом сообщает BMF.
"Ситуация довольно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно ранены ", - заявил представитель МВД.
Часть демонстрантов собралась возле резиденции французского президента Эммануэля Макрона, требуя его отставки. В ходе протестов арестовали более 50 человек.
Всего в стране сейчас проходит более 2000 акций различного масштаба, в которых принимают участие до 282 тыс. человек.
Ранее мы сообщали, что в ходе протестов погиб один человек.
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