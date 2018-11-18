Количество раненых во время протестов против повышения цен на топливо увеличилось до 227. Об этом сообщает BMF.

"Ситуация довольно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно ранены ", - заявил представитель МВД.

Часть демонстрантов собралась возле резиденции французского президента Эммануэля Макрона, требуя его отставки. В ходе протестов арестовали более 50 человек.

Всего в стране сейчас проходит более 2000 акций различного масштаба, в которых принимают участие до 282 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что в ходе протестов погиб один человек.