18 ноября - 322-й день года (323-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 43 дня.

Ежегодно каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этом году дата припадает на 18 ноября. Также сегодня отмечают в Украине День работников сельского хозяйства отмечается.

В воскресенье, 18 ноября, отмечается народный праздник День Ионы. В церковном календаре это день памяти архиепископа Новгородского и Псковского Ионы, игумена Отенской пустыни.

Традиционно в этот день незамужние девушки просят Господа о хорошем муже. Согласно народному поверью, если на заре вокруг дома раскидать сделанные своими руками безделушки и мелкие монеты, то женихи совсем скоро появятся у порога.

Также в День Ионы заканчивается уборка плодов черной редьки. Редька появлялась на столах у крестьян постоянно. С ней любили квасить капусту, подавали и просто тонко нарезанную, политую растительным маслом и посыпанную луком.

Благодаря фитонцидам, содержащимся в этом корнеплоде, простуда и инфекции, частые для этого времени года, обходили крестьянские семьи стороной.

Стоит отметить, что это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

Именины в этот день у Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.

В Украине официально утверждены 14 дней государственных праздников, которые являются выходными. Podrobnosti.ua расскажут, когда будем отдыхать в 2019 году.