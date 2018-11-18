Самые полезные продукты для щитовидной железы (список) [ Редактировать ]
Регулярное употребление этих продуктов помогает избежать симптомов, связанных с развитием болезни Хашимото. Это заболевание относится к тяжелым и плохо поддающимся лечению - оно поражает щитовидную железу и затрагивает всю иммунную систему, вмешиваясь в ее работу, тем самым нанося вред человеку, пишет "Здоровье и Красота".
Поэтому специалисты назвали топ-3 продуктов, которые полезны для щитовидной железы:
- Тунец для щитовидной железы является источником витамина D, который зачастую называют "главным витамином жизни". Витамин D имеет важное значение для главных в плане жизнеобеспечения физиологических процессов в организме, он необходим для полноценного усвоения многих питательных веществ. Сто граммов тунца могут дать суточную норму витамина D, отметили ученые.
- Орехи. Специалисты считают, что бразильский орех в этом плане подходит для организма лучше всего. Дневная норма продукта - это всего два ореха! Употребление орехов обеспечивает организм полезными минералами, в том числе селеном, который максимально благоприятно влияет на гормональный фон.
- Белая фасоль. Этот вид бобовых богат железом, что оказывает в высокой степени положительное влияние на щитовидную железу, констатировали исследователи. Ее употребление помогает снизить уровень стресса, при этом способствуя и процессу похудения, а также регулирования уровня сахара в крови.
Ранее медики назвали самые полезные напитки для женщин.
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