Рятувальників однієї з пожежних частин Києва - самих довелося рятувати. Їхнє авто провалилося під асфальт - через прорив водогону. Вода розм'якшила грунт і дорожнє покриття не витримало.

На щастя, все сталося, коли пожежники вже поверталися з виклику. Постраждалих немає, автівка теж неушкоджена.