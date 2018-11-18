У Києві пожежна машина провалилася під асфальт (відео) [ Редактировать ]
Рятувальників однієї з пожежних частин Києва - самих довелося рятувати. Їхнє авто провалилося під асфальт - через прорив водогону. Вода розм'якшила грунт і дорожнє покриття не витримало.
На щастя, все сталося, коли пожежники вже поверталися з виклику. Постраждалих немає, автівка теж неушкоджена.
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