На Прикарпатті працівників культури та освіти масово відправляють у неоплачувані відпустки. І навіть змушують звільнитися.

В одному з районів закрили музичну школу, не працюють бібліотеки, будинки культури й дитсадки.

Про фінансовий колапс - Жанна Дутчак.

Ця музична школа - одна на весь Верховинський район. Тут навчаються майже 200 дітей, більшість - із сільської місцевості. Офіційно вже другий тиждень заклад не працює - весь колектив у неоплачуваній відпустці.

"Пояснили нам що грошей немає і платити звідки... ми не будемо мати вам заплатити", - розповідає Марія Ілійчук, директор Верховинської дитячої школи мистецтв.

Працівники музичної школи кажуть - спочатку їм взагалі пропонували всім звільнитись і на 2 місяці стати на облік у Центрі зайнятості.

"Нам ще сказали, що це буде "як стажування". Ми відмовилися. Бо це є звільнення, бо гарантій про те, що ми можемо повернутися з січня на свої робочі місця - нам ніхто не надав", - розповідає Галина Гапчук, викладач музичної школи.

Щоб не переривати творчий процес, викладачі вирішили працювати безкоштовно. Займаються з дітьми в холодних класах. Опалювати заклад нині нікому, кочегари теж у вимушеній відпустці.

"Не поспішай, раз, ще раз, ритмічно, раз і два, раз. Замерзла трошки, холодні клавіші", - вчителька розтирає дитині холодні руки.

У безоплатних відпустках на Верховинщині зараз майже всі працівники культури. Зачинені бібліотеки і будинки культури. Без грошей і дошкільна освіта, закриваються садочки та спортивні школи.

"Ясенів, одинадцять працюючих - десять взяли, Верховинський "Сонечко", 4 на два тижні, два на біржу пішли на два місяці, Голови - одинадцять - одинадцять, Голошино - чотирнадцять, чотирнадцять відпустки, Довгополе - дванадцять", - зачитує садочки, де працівники у відпустках начальник відділу освіти Василь Гуцуляк.

Цей садочок у Верховині ще працює. Але вихователі вже місяць без зарплати. За жовтень отримали тільки 30 відсотків платні. Коли віддадуть решту - педагоги не знають. Кажуть - чиновники їх уже попередили - на листопад і грудень грошей немає.

"Нема коштів - значить не буде зарплати, значить ідіть за свій рахунок, ідіть на біржу. Ну, так виходить. А діти куди?", - бідкається Світлана Копитко, вихователька.

На це питання шукають відповідь і батьки. Не приховують свій розпач.

"В мене маленька чотирирічна дитина. Якщо я не буду мати можливості відвідувати садочок, я просто залишаю свою роботу і залишаються з нею вдома. Додаткового заробітку, крім того, що працюю соціальним педагогом, у мене немає. І можливості забезпечити няню я не буду мати", - розповідає Вероніка Вахновська, мати вихованки дитсадка.

Усе це вимушені кроки, - кажуть представники місцевої влади - через безгрошів'я. Нині на зарплати бюджетників не вистачає більше 18 мільйонів гривень. Без грошей - і працівники райради.

"Якщо ми не маємо грошей з районного бюджету, звідки ми їх візьмемо? Є у нас 27 процентів жовтня заплачено, і все. Більше нема! Нема більше коштів, і всі разом ми терпимо в цій ситуації!", - запевняє Іван Маківничук, заступник голови Верховинської райради.

Чиновники сподіваються частково виправити ситуацію за рахунок зекономлених коштів. Та цього навряд чи вистачить, щоб погасити всі борги. Найімовірніше, бюджетники отримають зарплати аж наступного року.