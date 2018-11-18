Папа Римський нагодував три тисячі бідняків [ Редактировать ]
У Ватикані влаштували обід для трьох тисяч бідняків. До трапези долучився і Папа Римський - їв за одним столом із незаможними та волонтерами, які їм допомагають.
На їдальню перетворили зал Павла Шостого в базиліці Святого Петра, де понтифік зазвичай проводить аудієнції. Захід присвятили Всесвітньому дню бідних. Його запровадили за ініціативи Папи Франциска, і вперше відзначили минулого року.
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