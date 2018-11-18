Наступний тиждень матиме вирішальне значення для майбутнього Великої Британії - заявила прем'єр країни Тереза Мей в інтерв'ю каналу Sky News. Адже на кону - доля угоди про Brexit.

Уже наступного тижня її мають затвердити на позачерговому саміті ЄС. Утім, найбільша перешкода - подальше голосування в британському парламенті. Проти угоди - і опозиція, і частина партії самої Мей.

Багато хто навіть вимагає, аби прем'єрка пішла з посади.

"Я вважаю, що ця угода відповідає національним інтересам. Наступні 7 днів стануть вирішальними. Вони будуть важливими для майбутнього нашої країни, для працевлаштування громадян, для їхнього добробуту, майбутнього їхніх дітей та онуків. Зміна лідерів на цьому етапі не полегшить переговорний процес. А радше зробить ситуацію ще за плутанішою - а це загрожуватиме відтермінуванням Брекзиту", - наголосила Тереза Мей, прем'єр-міністр Британії.