У Британії вимагають відставки Терези Мей [ Редактировать ]
Наступний тиждень матиме вирішальне значення для майбутнього Великої Британії - заявила прем'єр країни Тереза Мей в інтерв'ю каналу Sky News. Адже на кону - доля угоди про Brexit.
Уже наступного тижня її мають затвердити на позачерговому саміті ЄС. Утім, найбільша перешкода - подальше голосування в британському парламенті. Проти угоди - і опозиція, і частина партії самої Мей.
Багато хто навіть вимагає, аби прем'єрка пішла з посади.
"Я вважаю, що ця угода відповідає національним інтересам. Наступні 7 днів стануть вирішальними. Вони будуть важливими для майбутнього нашої країни, для працевлаштування громадян, для їхнього добробуту, майбутнього їхніх дітей та онуків. Зміна лідерів на цьому етапі не полегшить переговорний процес. А радше зробить ситуацію ще за плутанішою - а це загрожуватиме відтермінуванням Брекзиту", - наголосила Тереза Мей, прем'єр-міністр Британії.
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