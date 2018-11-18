Меркель і Макрон обговорили створення єдиної європейської армії [ Редактировать ]
Майбутнє Європи обговорили в Берліні Ангела Меркель та Еммануель Макрон.
Темою зустрічі стало створення єдиної європейської армії - незалежної від США та НАТО. А також - доля єврозони, питання міграції та Brexit.
Лідери домовилися оновити німецько-французький договір і прописати в ньому нові цілі. Представлять документ уже в січні.
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