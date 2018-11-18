На посаду лідера партії Ангели Меркель претендують 12 політиків

Політична дюжина. Про своє бажання очолити Християнсько-демократичний союз вже заявили 12 німецьких політиків. Наразі партією керує Ангела Меркель, яка нещодавно оголосила про намір звільнити посаду у грудні. Чому її крісло так приваблює політиків? І в кого є реальні шанси його посісти?