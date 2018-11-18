Понад чотири сотні людей постраждали внаслідок протестів у Франції. На вулиці вийшли водії, невдоволені підвищенням цін на пальне. Дійшло навіть до барикад на дорогах.

Як реагує уряд і чи вплинуло це на рейтинги президента Макрона?

Розповість Анна Філь.

Майже 300 тисяч "жовтих жилетів" напередодні вийшли на мітинги по всій Франції. На важливих автошляхах і розв'язках спорудили барикади і не пропускали водіїв. У провінції Савойя жінка на автомобілі намагалася об'їхати блокаду і випадково збила одну з демонстранток - на смерть. Уночі протести переросли у сутички із поліцією.

Як наслідок - 409 постраждалих, 14 із них - у тяжкому стані - повідомили у французькому МВС. Більше сотні - провел ніч у відділках поліції.

Так уряд країни бореться за чисте повітря. З наступного року планують підвищити ціни на дизельне пальне - найпопулярніше у Франції, щоб стимулювати розробки екологічно чистого палива. Або ж, заохотити водіїв взагалі відмовитися від дорогого особистого транспорту. І йти на поступки міністри - наміру не мають.

"Мені б звичайно хотілося зараз оголосити, що ми зменшимо податки й ціни. Але, по-перше, ми повинні боротися зі зміною клімату - це наш обов'язок. По-друге, нам потрібні гроші на це", - наголошує Франсуа де Рюжи, міністр екології Франції.

Водії ж запевняють - просто не мають можливості платити більше. Адже за останній рік бензин здорожчав на 23 відсотки, і зараз коштує півтора євро.

"Ми в шоці від цін на пальне і податків - вони зростають і зростають. Ми небагато можемо собі дозволити. Це дуже складно, ми вже не живемо, а виживаємо!".

У неділю блокади доріг - тривають, хоча й у менших масштабах. А невдоволення протестувальників урядом перекинулося і на президента - Еммануеля Макрона.

Рейтинг французького лідера впав до рекордного мінімуму. За останніми соцопитуваннями, довіряє Макрону лише чверть французів. Хоча на виборах за нього проголосували більше 60 відсотків громадян.