Украинский дзюдоист завоевал золотую медаль на Гран-при в Гааге [ Редактировать ]
Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, завоевывает золотую медаль на Гран-при в Гааге. Об этом сообщает "канал 24".
В финале турнира украинцу понадобилось чуть больше минуты, чтобы оформить досрочную победу над Владутом Симонеску из Румынии.
Напомним, что украинская дзюдоистка стала чемпионом мира.
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