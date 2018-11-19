Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, завоевывает золотую медаль на Гран-при в Гааге. Об этом сообщает "канал 24".

В финале турнира украинцу понадобилось чуть больше минуты, чтобы оформить досрочную победу над Владутом Симонеску из Румынии.

Напомним, что украинская дзюдоистка стала чемпионом мира.