В Ираке в городе Тикрит в воскресенье 18 ноября, взорвалась бомба в автомобиле, в результате 5 человек погибли 16 ранены. Об этом сообщает Reuters.

После взрыва заминированного автомобиля загорелись двенадцать машин, находившихся рядом.

Иракские силы безопасности закрыли большую часть городских улиц на случай любых других инцидентов.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственности за теракт.

Напомним, что смертница устроила взрыв в Чечне.