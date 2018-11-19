Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 ноября официально вступил в должность министра обороны, заявив, что намерен победить врагов страны. Об этом заявил Нетаньяху в видеообращении.

"Я впервые вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это тогда, когда политика государства очень критикуется в сфере безопасности. Граждане Государства Израиль, я слышу вашу критику", - сказал новый глава Минобороны.

Он пообещал добиться безопасности для южной части Израиля, которая постоянно подвергается ракетным обстрелами из сектора Газа.

"Я намерен завершить эту войну и принести безопасность жителям юга и всем гражданам Израиля", - пообещал Нетаньяху.

Бывший глава Министерства обороны Авигдором Либерман ушел в отставку из-за режима прекращения огня между сектором Газа и Израилем, назвав "капитуляцией перед террором" установление режима прекращения огня после двух дней мощных обстрелов с обеих сторон.

Напомним, что Израиль нанес мощнейший авиаудар по Газе.