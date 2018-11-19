19 ноября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
19 ноября - 323-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 42 дня.
В этот день в мире отмечается Международный мужской день, целями создания которого являются привлечение внимания к гендерной дискриминации и к проблеме неравенства полов.
В Украине 19 ноября ежегодно отмечается День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя.
Кто из знаменитостей родился 18 ноября:
1711 - Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, поэт, художник, историк и философ.
1942 - Кельвин Кляйн, американский законодатель моды.
1962 - Джоди Фостер, американская актриса.
Что интересного в мире произошло в этот день:
1703 - В Бастилии умер узник, вошедший в историю как "человек в железной маске".
1965 - Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе СССР резолюции о нераспространении ядерного оружия.
1969 - Американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществляет посадку на Луну.
1969 - Известный бразильский футболист Эдсон Арантес ду Насименту забивает свой 1000-й гол на своем 909-м матче.
2004 - Самая большая драка в истории американского спорта между клубами НБА "Детройт Пистонс" и "Индиана Пэйсерс".
Также в этот день именины отмечают: Герман, Павел, Александра, Клавдия.
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