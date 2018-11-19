В воскресенье, 18 ноября, в столице Македонии Скопью прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

Несмотря на дождь, возле здания парламента собралось более тысячи человек, передает Радио Свобода.

Напомним, что 20 октября македонскими властями было принято решение о переименовании страны.