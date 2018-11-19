Македонцы снова протестуют против переименования страны (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 18 ноября, в столице Македонии Скопью прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.
Несмотря на дождь, возле здания парламента собралось более тысячи человек, передает Радио Свобода.
Напомним, что 20 октября македонскими властями было принято решение о переименовании страны.
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