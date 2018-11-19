Погода в Украине: страну накроют дожди с мокрым снегом [ Редактировать ]
Погоду в Украине в понедельник, 19 ноября, будет определять холодный атмосферный фронт. Лишь в северных областях сухо и без осадков, в остальных регионах стоит готовиться к дождю с мокрым снегом. Об Этом сообщают в Укргидрометцентре.
Над остальной территорией Украины будет царить влажная воздушная масса, усилится ветер, а на крайнем юге даже несколько потеплеет.
Так, в Волынской, Ровненской, Харьковской, Луганской областях, а также на Киевщине, Сумщине и Черниговщине будет без осадков и преимущественно солнечно.
Снег в понедельник прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине, а также в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
К дождю с мокрым снегом стоит готовиться в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях. Не обойдется без осадков и на юге Украины.
На дорогах местами гололедица.
В Киеве синоптики обещают погоду без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов, а днем наоборот поднимутся до 0...+2.
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