Сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС уперше обговорять питання мілітаризації Азовського моря.

Серед іншого в порядку денному - псевдовибори на окупованих територіях Донбасу. Їх раніше офіційно засудили Євросоюз та США. Очікується, що з огляду на це в нинішньому списку санкцій ЄС з'являться нові імена. За словами одного з дипломатів, українське питання на порядок денний винесли за наполяганням Польщі.