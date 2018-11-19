У Брюсселі обговорять мілітаризацію Азовського моря [ Редактировать ]
Сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС уперше обговорять питання мілітаризації Азовського моря.
Серед іншого в порядку денному - псевдовибори на окупованих територіях Донбасу. Їх раніше офіційно засудили Євросоюз та США. Очікується, що з огляду на це в нинішньому списку санкцій ЄС з'являться нові імена. За словами одного з дипломатів, українське питання на порядок денний винесли за наполяганням Польщі.
по теме
Україна закликала Канаду розширити санкції проти Росії
Парламентська асамблея Альянсу одноголосно засудила спорудження росіянами Керченського мосту в окупованому Криму
У Порошенко отреагировали на угрозы России перекрыть Азовское море
Реакция Украины будет жесткой
Россия грозит "за минуты" закрыть Азовское море
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич прокомментировал задержание 15 судов украинскими пограничниками
Україна готує санкції через псевдовибори на Донбасі
Хто попав до "чорного списку" та проти кого введуть потужний пакет різнопланових санкцій?
Псевдовибори на Донбасі: США готують санкції проти Росії
США продовжать запроваджувати пов'язані з Україною санкції проти Росії, допоки Москва повністю не виконає Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні