Янукович не даватиме свідчення у суді [ Редактировать ]
Янукович нині у суді не свідчитиме. Через нібито тяжку травму - повідомив його адвокат. Мовляв, у того підозрюють травму хребта та коліна, які він дістав під час гри в теніс.
Нагадаємо, на сьогодні в Києві призначене чергове засідання в справі Януковича, де президент-утікач мав виступити з останнім словом. Його звинувачують у державній зраді, сприянні у зміні кордонів та веденні війни.
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