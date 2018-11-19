Янукович нині у суді не свідчитиме. Через нібито тяжку травму - повідомив його адвокат. Мовляв, у того підозрюють травму хребта та коліна, які він дістав під час гри в теніс.

Нагадаємо, на сьогодні в Києві призначене чергове засідання в справі Януковича, де президент-утікач мав виступити з останнім словом. Його звинувачують у державній зраді, сприянні у зміні кордонів та веденні війни.