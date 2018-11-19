У Києві напередодні влаштували справжнє свято для собак та їхніх власників - "Сірко-фест". Чотирилапі демонстрували свої таланти та змагалися в слухняності й вправності - незалежно від породи. Більше про звитяги хвостатих спортсменів - розкаже Катерина Сривкова.

Цього безпородного красеня син Оксани привіз із непідконтрольної території ще цуценям. Відтоді хвостатий став справжнім членом родини.

"Зовут его Боцман де Буцефал Дмитриевич. Он жил в 58-й бригаде противовоздушной обороны. Помогал ребятам выявлять беспилотники. Лаял на летающие предметы. И до сих пор оно так у него и осталось. Он вычисляет именно военные самолеты, вертолеты. Гражданские его не интересуют", - розповідає Оксана Петровець, учасниця змагань.

Уже понад рік пес звикає до мирного життя - однак і досі попереджає про наближення гелікоптерів. Буцефал помічає його за 7 хвилин до появи в полі зору.

"Никто еще не видит вертолет, не слышит звука - он нас предупреждает, с какой стороны это будет идти и всем показывает - "застава, в ружье!" Надо встречать врага в лицо", - говорить Оксана Петровець, учасниця змагань

Спортивні ігри в таких випадках чудово допомагають чотирилапим в адаптації. Тут до змагань допускають усіх - незалежно від породи. Оцінюють уміння песика, взаємодію з господарем, а також красу та догляд.

"Хочется просто донести до людей, что эти собаки ничем не хуже. Они точно так же обучаемы, точно так же контактны, и в принципе с ними можно добиваться колоссальных результатов. И просто они такие же любящие, такие же ласковые, такие же верные друзья", - говорить Діана Литвиненко, суддя змагань, кінолог

Німецька вівчарка Хельга - одна з найвправніших собак світу в дог-пуллері - це біг та стрибки з парними кільцями. Вона обійшла сотню суперників з різних країн і посіла друге місце на чемпіонаті світу, який відбувся місяць тому в Празі.

"Это наш любимый вид спорта, которым мы занимаемся уже два года. Это собака-играка, у которой игра 24 часа в сутки. Она не перестает играться со мной дома, она постоянно требует, чтоб ей что-то побросать", - розповідає Катерина Головачова, срібна призерка чемпіонату світу з дог-пуллера

Такі змагання рейтингові - учасники протягом року заробляють та накопичують бали, за якими потім визначають представника України на світових першостях. Наступний турнір відбудеться 1 грудня у Дніпрі.