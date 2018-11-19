Жуткое ДТП под Киевом: BMW разорвало и выбросило на "встречку" [ Редактировать ]
В ночь на 19 ноября на Житомирской трассе возле выезда из Киева произошла авария с участием автомобилей BMW 5 и Opel Insignia.
По словам водителя BMW, он с пассажиром двигался в левой полосе по Житомирской трассе в сторону Киева, а недалеко от въезда в столицу на разворот выезжал автомобиль Opel Insignia, пишет "Информатор".
Водитель Opel не заметил движущееся на него авто и выехал на дорогу прямо перед ним. Мужчина за рулем BMW попытался уйти от столкновения, повернув налево. Машина по касательной ударила правым боком Opel, после чего ее занесло, она влетела в отбойник и выехала на встречную полосу. В результате аварии пострадал пассажир BMW - у него переломом бедра.
Примечательно, что пострадавший купил авто днем ранее и попросил своего друга "перегнать" машину, поскольку еще не уверенно себя чувствует за рулем для долгих поездок.
BMW получил значительные повреждения: авто буквально разорвало. От удара об отбойник, у него оторвалось правое переднее колесо, вся правая сторона сильно повреждена и вырвана передняя дверь. У Opel Insignia разбита задняя часть.
Днем ранее 17-летняя гонщица попала в жуткое ДТП на гонках Формулы-3.
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