В ночь на 19 ноября на Житомирской трассе возле выезда из Киева произошла авария с участием автомобилей BMW 5 и Opel Insignia.

По словам водителя BMW, он с пассажиром двигался в левой полосе по Житомирской трассе в сторону Киева, а недалеко от въезда в столицу на разворот выезжал автомобиль Opel Insignia, пишет "Информатор".

Водитель Opel не заметил движущееся на него авто и выехал на дорогу прямо перед ним. Мужчина за рулем BMW попытался уйти от столкновения, повернув налево. Машина по касательной ударила правым боком Opel, после чего ее занесло, она влетела в отбойник и выехала на встречную полосу. В результате аварии пострадал пассажир BMW - у него переломом бедра.

Примечательно, что пострадавший купил авто днем ранее и попросил своего друга "перегнать" машину, поскольку еще не уверенно себя чувствует за рулем для долгих поездок.

BMW получил значительные повреждения: авто буквально разорвало. От удара об отбойник, у него оторвалось правое переднее колесо, вся правая сторона сильно повреждена и вырвана передняя дверь. У Opel Insignia разбита задняя часть.

Днем ранее 17-летняя гонщица попала в жуткое ДТП на гонках Формулы-3.