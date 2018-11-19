Метро на Троещину построят китайцы [ Редактировать ]
В Министерстве инфраструктуры Украины подсчитали, что строительства четвертой линии метро Киева будет стоить от 2,5 до 3 миллиардов долларов.
На сегодняшний день проект не может быть реализован без внешних капиталовложений, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе III Украинского форума Шелкового пути 16 ноября, передает ЦТС.
Китайская компания China Pacific Construction Group (CPCG), уже разработала предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве и рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и проекта.
"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил Го Ян, глава представительского офиса CPCG в Украине.
Двумя неделями ранее во время строительства метро в Днепре утонул экскаватор.
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