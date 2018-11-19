Свято наближається. А подекуди - вже набирає серйозних обертів. Як ось у Берліні. Ще й зима не настала - а там уже сяють вогнями святкові гірлянди.

Аліса Орлова з подробицями.

Цьогоріч найчарівніша пора року прийшла до німецької столиці рано. Ще грудень не почався - а Берлінський ботанічний сад вже засяяв тисячами різдвяних вогників. Хоча зазвичай, наводити красу з нагоди прийдешніх різдвяних свят тут починали пізніше. Та керівник компанії з благоустрою вирішив, що саме зараз - ідеальний момент.

"Нещодавно я був в Англії. Там вважають, що ідеальний період для створення різдвяної атмосфери це кінець листопада - початок грудня. У цей час люди вже живуть у так званому передсвятковому режимі. Ви не повірите: на відкриття різдвяного саду прийшла понад тисяча людей. Отже, ми не помилилися. Люди справді вже зараз бажають зануритися у святкову атмосферу й відпочити в цій затишній казці", - говорить Крістіан Діхман, керівник компанії з благоустрою міст до Різдва.

Єдиною перешкодою на шляху організаторів була погода. Ще минулого тижня стовпчик термометрів не опускався нижче 20 градусів тепла вдень. Отож облаштовувати різдвяні сади та ярмарки було б недоречно.

"Два тижні тому в нас була конференція в Берліні, Дрездені та Штутгарті - там ми теж оздоблюємо Різдвяні сади. Температура була плюс 23-24, я аж налякався трохи, думав: зима взагалі прийде? Тому я дуже радий, що стою зараз у зимовому шарфі та теплій куртці", - жартує Крістіан Діхман, керівник компанії з благоустрою міст до Різдва.

У Різдвяному саду - три десятки світлових інсталяцій та більш як півтора мільйона ліхтариків, які прикрашають дерева та кущі уздовж стежок. Їхня загальна довжина - понад 2 кілометри. Одна з найяскравіших інсталяцій - це дерево бажань - 100-річний бук у блискучих вогниках та дзвонах. Люди вірять - якщо доторкнутися до нього та загадати бажання - воно обв'язково здійсниться.

"Я справді відчула різдвяну атмосферу. Хоча на вулиці досі тепло й осінь вочевидь вирішила затриматися - ця святкова ошатність підіймає настрій", - захоплюється Соня Драгольц, жителька Берліна.

"Звісно, було б краще, якби випав сніг. Але з іншого боку - поки тут менше людей, можна сповна насолодитися прогулянкою Ботанічним садом, вогниками та музикою. Нам дуже сподобалося. Красиво й святково!", - говорить Керол Перчіні, туристка з Австрії.

Торік Різдвяні сади в Берліні відвідали 145 тисяч людей. Цього року очікують ще більше. Гостей прийматимуть до 6 січня.