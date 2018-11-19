"Караван мігрантів" дошкуляє жителям Мексики [ Редактировать ]
Сотні жителів мексиканського прикордонного міста Тіхуана виступили проти мігрантів із Центральної Америки. Назвали учасників каравану "загарбниками" і звинуватили у порушенні законів.
Протестувальники намагалися потрапити до табору біженців, але їм завадила поліція. Зараз у місті перебувають понад 3 тисячі шукачів притулку із Гондурасу та інших країн Центральної Америки. Вони сподіваються знайти прихисток у США.
Тим часом із Сальвадору вирушив ще один "караван мігрантів", який налічує 150 людей.
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