Сотні жителів мексиканського прикордонного міста Тіхуана виступили проти мігрантів із Центральної Америки. Назвали учасників каравану "загарбниками" і звинуватили у порушенні законів.

Протестувальники намагалися потрапити до табору біженців, але їм завадила поліція. Зараз у місті перебувають понад 3 тисячі шукачів притулку із Гондурасу та інших країн Центральної Америки. Вони сподіваються знайти прихисток у США.

Тим часом із Сальвадору вирушив ще один "караван мігрантів", який налічує 150 людей.