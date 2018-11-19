На Донбассе боевики ударили из тяжелой артиллерии [ Редактировать ]
18 ноября на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
В частности, боевики 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями, в том числе и артиллерию, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.
Боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.
Кроме того, украинские опорные пункты войск вблизи Новотошковское и Светлодарска были обстреляны из минометов калибра 120 мм.
"Позиции Объединенных сил в районах Майского и Желобок оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра и артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Трое боевиков были уничтожены и еще четверо - ранены.
Кроме того, миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе вражеские "Грады".
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