18 ноября на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

В частности, боевики 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями, в том числе и артиллерию, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, украинские опорные пункты войск вблизи Новотошковское и Светлодарска были обстреляны из минометов калибра 120 мм.

"Позиции Объединенных сил в районах Майского и Желобок оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра и артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Трое боевиков были уничтожены и еще четверо - ранены.

Кроме того, миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе вражеские "Грады".