На Львівщині знову скинули тваринні відходи просто на узбіччі. Рештки великої рогатої худоби знайшли поряд із селом Сопошин. Працівники "Держпродспоживслужби" обіцяють сьогодні все прибрати і спалити на місцевому заводі. А заражене місце - продезинфікувати.

Активісти кажуть - це справа рук місцевих підприємців. Вони нелегально вирощують та забивають худобу, а відходи вивозять у лісосмуги, бо за утилізацію треба платити. Такі знахідки тут трапляються чи не щотижня:

"Триває пошук цих осіб які займаються дворовим забоєм тварин і скидають оті рештки по лісам, полям, отруюючи нам повітря, землі і водоносні системи".