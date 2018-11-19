На Львівщині виявили стихійний скотомогильник [ Редактировать ]
На Львівщині знову скинули тваринні відходи просто на узбіччі. Рештки великої рогатої худоби знайшли поряд із селом Сопошин. Працівники "Держпродспоживслужби" обіцяють сьогодні все прибрати і спалити на місцевому заводі. А заражене місце - продезинфікувати.
Активісти кажуть - це справа рук місцевих підприємців. Вони нелегально вирощують та забивають худобу, а відходи вивозять у лісосмуги, бо за утилізацію треба платити. Такі знахідки тут трапляються чи не щотижня:
"Триває пошук цих осіб які займаються дворовим забоєм тварин і скидають оті рештки по лісам, полям, отруюючи нам повітря, землі і водоносні системи".
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