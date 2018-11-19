Житель Луганщини зберігав вдома арсенал зброї [ Редактировать ]
Автомат, карабін, пістолет та понад 700 набоїв вилучили правоохоронці в жителя Луганщини. Усе це чоловік зберігав у себе вдома.
Навіщо йому знадобився такий арсенал - зараз з'ясовують слідчі. У поліції відкрили кримінальне провадження. За незаконне зберігання зброї власникові загрожує до 5 років за ґратами.
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