106-летний потомок создателей Аскании-Новы сгорел заживо [ Редактировать ]
17 ноября при пожаре в столице княжества Лихтенштейн Вадуце погиб барон Эдуард фон Фальц-Фейн - потомок основателей биосферного заповедника Аскания-Нова в Херсонской области.
14 сентября барону исполнилось 106 лет, он несколько лет был прикован к постели и не мог спастись, когда огонь приближался к нему.
Во время пожара барон находился в доме один - медсестра посещала его в течение нескольких часов в день и во время пожара ее не было рядом.
Похоронен барон будет в Ницце, в семейной усыпальнице.
"Родившись в 1912 году, застал лично царя и виделся с ним, появление телефонов и автомобилей, радио и самолетов, ТВ… до того, что можно было с друзьями со всего мира общаться по Skype и видеть их в реальном времени по видео. Ушел человек легенда, человек эпоха. Спите мирно, Барон", - написал херсонский краевед Алексей Билецкий в Facebook.
Ранее при пожаре под Запорожьем погибли дети.
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