Барон был прикован к постели и не мог избежать пожара. Фото: facebook.com/alexey.biletsky.1

17 ноября при пожаре в столице княжества Лихтенштейн Вадуце погиб барон Эдуард фон Фальц-Фейн - потомок основателей биосферного заповедника Аскания-Нова в Херсонской области.

14 сентября барону исполнилось 106 лет, он несколько лет был прикован к постели и не мог спастись, когда огонь приближался к нему.

Во время пожара барон находился в доме один - медсестра посещала его в течение нескольких часов в день и во время пожара ее не было рядом.

Похоронен барон будет в Ницце, в семейной усыпальнице.

"Родившись в 1912 году, застал лично царя и виделся с ним, появление телефонов и автомобилей, радио и самолетов, ТВ… до того, что можно было с друзьями со всего мира общаться по Skype и видеть их в реальном времени по видео. Ушел человек легенда, человек эпоха. Спите мирно, Барон", - написал херсонский краевед Алексей Билецкий в Facebook.

Ранее при пожаре под Запорожьем погибли дети.