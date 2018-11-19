Качку "Руки-базуки" отрезали "ноги-ракеты" (фото) [ Редактировать ]
Звезде интернета "синтоловому качку" Кириллу Терешину, прозванному "Руки-базуки" из-за неимоверного увеличения бицепсов с помощью инъекций, вырезали импланты в играх ног, которыми он очень гордился и называл "ноги-ракеты".
После того, как Терешин закачал себе в бицепсы синтол, увеличив их до 62 сантиметров, он попросил хирургов установить импланты в икроножные мышцы, но оказалось, что ходить с ними не так просто: Кирилл неоднократно жаловался на боли в ногах и высокую температуру.
Не выдержав мучений, Терешин попросил хирургов вырезать импланты.
"Теперь на ногах остались шрамы", - рассказал "Руки-базуки" подписчикам.
Фото: instagram.com/freak_slacker_official
Теперь у Терешина остались только "руки-базуки" и "шея-торпеда".
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