У Терешина остались только "руки-базуки" и "шея-торпеда". Фото: amic.ru

Звезде интернета "синтоловому качку" Кириллу Терешину, прозванному "Руки-базуки" из-за неимоверного увеличения бицепсов с помощью инъекций, вырезали импланты в играх ног, которыми он очень гордился и называл "ноги-ракеты".

После того, как Терешин закачал себе в бицепсы синтол, увеличив их до 62 сантиметров, он попросил хирургов установить импланты в икроножные мышцы, но оказалось, что ходить с ними не так просто: Кирилл неоднократно жаловался на боли в ногах и высокую температуру.

Не выдержав мучений, Терешин попросил хирургов вырезать импланты.

"Теперь на ногах остались шрамы", - рассказал "Руки-базуки" подписчикам.

Фото: instagram.com/freak_slacker_official

Теперь у Терешина остались только "руки-базуки" и "шея-торпеда".