Українка перемогла на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств [ Редактировать ]
Українка вперше в історії стала чемпіонкою світу зі змішаних єдиноборств.
Дарина Самчик здолала шведку Ніну Бек. Їхній двобій завершився достроково - у третьому раунді українка перемогла нокаутом.
Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств відбувався з 11 по 18 листопада в Королівстві Бахрейн.
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