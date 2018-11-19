Всеукраїнська Федерація рукопашного бою відсвяткувала 25-річчя

Всеукраїнській Федерації рукопашного бою 25 років. Тисячі спортсменів, сотні майстрів спорту України та міжнародного класу, першість у чемпіонатах усіх рівнів. Ювілей Федерації відзначили з чималими здобутками, із цьогорічного Чемпіонату світу наші спортсмени повернулися переможцями