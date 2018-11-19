У Римі боротимуть з нахабними туристами [ Редактировать ]
У Римі вирішили боротися із нахабними туристами. Там набрав чинності закон, який забороняє розпивати алкоголь уночі, купатися у фонтанах і вилазити на них. Порушникам загрожує штраф від 150 до 900 євро.
Окрім того, місцевим заборонили перебиратися на історичних персонажів, із якими люблять фотографуватися іноземці, зокрема, у центуріонів. Мовляв, вони часто ошукують туристів.
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