В лифте было 6 пассажиров. Илл. pixabay.com

В одном из небоскребов Чикаго, США, лифт с шестью пассажирами упал с высоты 95 этажа.

ЧП случилось в ночь на 17 ноября в 100-этажном здании "Ханкок-центр". Падавшая кабина застряла на 11 этаже, пишет Daily Mail.

Двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов спускались из ресторана на 95 этаже, когда внезапно лопнул один из тросов, и лифт начал падать.

Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для спасения людей. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в жилом доме Москвы с 40-го этажа упал лифт, в котором находился пассажир.