Лифт с людьми сорвался с 95 этажа [ Редактировать ]
В одном из небоскребов Чикаго, США, лифт с шестью пассажирами упал с высоты 95 этажа.
ЧП случилось в ночь на 17 ноября в 100-этажном здании "Ханкок-центр". Падавшая кабина застряла на 11 этаже, пишет Daily Mail.
Двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов спускались из ресторана на 95 этаже, когда внезапно лопнул один из тросов, и лифт начал падать.
Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для спасения людей. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в жилом доме Москвы с 40-го этажа упал лифт, в котором находился пассажир.
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