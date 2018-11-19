Месяц без тепла: замерзшие киевляне перекрыли улицу (фото) [ Редактировать ]
19 ноября в Шевченковском районе Киева жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть из-за отсутствия отопления.
По словам протестующих, с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12, передает 112.ua.
"Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу", - рассказала одна из митингующих.
Акцию участники протеста назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день, если в их квартиры не поступит тепло.
Улицу Зоологическую перекрыли со стороны Дегтяревской. Карта: google.com.ua/maps
Несколькими днями ранее в Смеле Черкасской области никак не могли начать отопительный сезон. Ситуация была настолько критичной, что пришлось вмешаться президенту Украины.
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