19 ноября в Шевченковском районе Киева жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть из-за отсутствия отопления.

По словам протестующих, с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12, передает 112.ua.

"Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу", - рассказала одна из митингующих.

Акцию участники протеста назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день, если в их квартиры не поступит тепло.

Улицу Зоологическую перекрыли со стороны Дегтяревской. Карта: google.com.ua/maps

Несколькими днями ранее в Смеле Черкасской области никак не могли начать отопительный сезон. Ситуация была настолько критичной, что пришлось вмешаться президенту Украины.